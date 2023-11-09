Происшествия

В Волжском 53-летняя женщина на «Ладе Гранте» устроила конец света

Происшествия 09.11.2023 09:24
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09.11.2023 09:24




В Волжском женщина на «Ладе Гранте» едва не покалечила своих детей, к тому же оставила без света улицу. Как сообщает V102.RU, в Сети появилось видео, на котором волжанка с другими пассажирами садится в авто, после чего машина отъезжает от подъезда, а потом врезается в столб. Жители сняли и жуткое продолжение этого происшествия. 

Так, накренившаяся от удара автомобиля опора ЛЭП постепенно стала заваливаться и в конечном итоге рухнула вместе с проводами на другие припаркованные машины, погрузив улицу во тьму. При этом прохожий с пакетами, который находился в это время рядом, едва успел покинуть опасную зону. В комментариях мужчину уже назвали счастливчиком и родившимся в рубашке. 
В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU пояснили, что происшествие случилось в Волжском 7 ноября в 19-30 ч.
– 53-летняя женщина за рулем «Лады Гранты» на проспекте Ленина, 110 хотела сдать назад, но перепутала педали, в результате чего автомобиль врезался в столб. В салоне «Лады» находились ее дети, – прокомментировали в главке. 
Видео Powernet "Город на ладони" VK.com и Я люблю Волжский VK.com

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