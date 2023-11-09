Волгоградцам предрекли жить до 75,5 лет в 2026 году

В частности, в государственную программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области» на следующий год закладывается 32,5 млрд рублей. В том числе на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан из средств областного бюджета выделяется 3 млрд 376 млн рублей, что на 862 млн рублей больше, чем в текущем году.
На 11% – до 42,3 млрд рублей планируется увеличить доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год. За счет ТФОМС и средств региональной казны формируется Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Её финансовое обеспечение в соответствии с представленными в думу законопроектами составляет 52,8 млрд рублей, что покрывает расчётную потребность.
В терпрограмму вносится ряд дополнений: по лекарственным препаратам и по отдельным видам помощи, которые необходимы жителям Волгоградской области. В целом программа увеличивается на четыре миллиарда рублей».
Финансирование региональных мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году также вырастет и превысит четыре миллиарда рублей. В эту сумму входят 2,8 млрд рублей, которые предусмотрены на реализацию областной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, всего за пять лет в рамках неё возведут 58 новых объектов здравоохранения: 33 ФАПа, 21 центр общей врачебной практики, а также поликлиники в Волгограде, Волжском, Камышине и Светлоярском районе. Ещё в 96 учреждениях пройдёт капремонт. Результатом комплексной работы станет масштабное обновление всего первичного звена на территории региона к концу 2025 года.
При этом депутаты обратили внимание и еще на одну проблему регионального здравоохранения – материально-техническое состояние психиатрических больниц. Областные депутаты вместе с органами исполнительной власти собираются вместе заниматься этим вопросом.