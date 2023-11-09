Волгоградцам предрекли жить до 75,5 лет в 2026 году





Территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области впервые планируется как бездефицитная, на её финансирование в 2024 году закладывается 52,8 млрд рублей. Эта новость прозвучала на заседании профильного комитета областной думы, состоявшегося накануне, где обсуждалось выделение средств лечебным учреждениям, сообщает V102.RU со ссылкой на регпарламент.

Территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области впервые планируется как бездефицитная, на её финансирование в 2024 году закладывается 52,8 млрд рублей. Эта новость прозвучала на заседании профильного комитета областной думы, состоявшегося накануне, где обсуждалось выделение средств лечебным учреждениям, сообщает V102.RU со ссылкой на регпарламент.

Финансирование больниц обсуждалось в контексте прогноза социально-экономического развития региона. В соответствии с ним ожидаемая средняя продолжительность жизни в Волгоградской области должна вырасти с нынешних 73,5 лет до 75,5 лет в 2026 году. Поэтому вопросы финансирования медицины – одни из приоритетных.В частности, в государственную программу «Развитие здравоохранения Волгоградской области» на следующий год закладывается 32,5 млрд рублей. В том числе на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан из средств областного бюджета выделяется 3 млрд 376 млн рублей, что на 862 млн рублей больше, чем в текущем году.На 11% – до 42,3 млрд рублей планируется увеличить доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2024 год. За счет ТФОМС и средств региональной казны формируется Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Её финансовое обеспечение в соответствии с представленными в думу законопроектами составляет 52,8 млрд рублей, что покрывает расчётную потребность.В терпрограмму вносится ряд дополнений: по лекарственным препаратам и по отдельным видам помощи, которые необходимы жителям Волгоградской области. В целом программа увеличивается на четыре миллиарда рублей».Финансирование региональных мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году также вырастет и превысит четыре миллиарда рублей. В эту сумму входят 2,8 млрд рублей, которые предусмотрены на реализацию областной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, всего за пять лет в рамках неё возведут 58 новых объектов здравоохранения: 33 ФАПа, 21 центр общей врачебной практики, а также поликлиники в Волгограде, Волжском, Камышине и Светлоярском районе. Ещё в 96 учреждениях пройдёт капремонт. Результатом комплексной работы станет масштабное обновление всего первичного звена на территории региона к концу 2025 года.При этом депутаты обратили внимание и еще на одну проблему регионального здравоохранения – материально-техническое состояние психиатрических больниц. Областные депутаты вместе с органами исполнительной власти собираются вместе заниматься этим вопросом.