Под Волгоградом племянник сжег наследство тети из-за обиды

По предварительной информации, на совершение преступления задержанный решился из-за несправедливого, по его мнению, раздела имущества между наследниками.
Чтобы отомстить своей тете, злоумышленник пробрался в сарай, доставшийся ей по наследству и поджёг дрова, находящиеся внутри, после чего скрылся.
Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.
Ранее, в сентябре 2021 года, подозреваемый уже был осужден Котовским районным судом за совершение аналогичного преступления – поджог рекламного баннера на фасаде магазина.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области