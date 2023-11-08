Происшествия

Под Волгоградом племянник сжег наследство тети из-за обиды

Происшествия 08.11.2023 19:53
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08.11.2023 19:53


В селе Коростино Котовского района задержан местный житель, который подозревается в поджоге хозяйственных построек своей родственницы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 7 ноября в селе вспыхнули хозпостройки, принадлежащие местной жительнице.  Причиной возгорания, по заключениям специалистов, стал умышленный поджог. Ущерб составил около 70 тысяч рублей.
Поджигателем оказался 32-летний родственник потерпевшей.
По предварительной информации, на совершение преступления задержанный решился из-за несправедливого, по его мнению, раздела имущества между наследниками.
Чтобы отомстить своей тете, злоумышленник пробрался в сарай, доставшийся ей по наследству и поджёг дрова, находящиеся внутри, после чего скрылся.
Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.
Ранее, в сентябре 2021 года, подозреваемый уже был осужден Котовским районным судом за совершение аналогичного преступления – поджог рекламного баннера на фасаде магазина.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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