Борьба с коррупцией

Депутаты Волгоградской облдумы поручат КСП проверить Сколково

Борьба с коррупцией 08.11.2023 19:24
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08.11.2023 19:24


Депутаты Волгоградской областной думы подготовили список поручений контрольно-счетной палате на 2024 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на сайте регионального парламента проект документа, всего в перечне поручений – семь пунктов.
В частности, депутаты обратятся в КСП провести проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры в целях реализации новых инвестпроектов. Речь в данном контексте идет о строительстве складского комплекса ООО «Вайдберриз» в Волгограде, строительстве технопарка филиала «Сколково», а также реализации инвестпроектов предприятиями-резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Химпром» в 2022-2023 годах.
Также депутаты хотят получить соответствующую информацию об использовании бюджетных субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов муниципалитетами, на видеонаблюдение в рамках функционирования системы обеспечения защиты населения от противоправных посягательств.
Кроме того, депутатов  интересует, на что и как регион тратил деньги в рамках проекта «Сохранение лесов», сколько бюджетных средств ушло на реконструкцию и оснащение региональных и муниципальных музеев и как муниципалитеты распоряжались субсидиями, выделенными на приобретение и эксплуатацию специальной дорожной техники.
Еще один пункт из списка поручений касается проведения проверки эффективности использования бюджетных средств проекта «Содействие занятости». Так, депутатов интересует реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2022 и в 2023 годах.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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