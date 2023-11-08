Экология

В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилища

Экология 08.11.2023 11:28
0
08.11.2023 11:28


Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства утвердило допустимые объемы добычи водных биоресурсов в Волгоградской области на 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в опубликованном документе речь идет Цимлянском водохранилище. 

Так, согласно утвержденному плану, волгоградские рыбаки смогут выловить из водохранилища в будущем году не более 1067 тонн леща, 183 тонны густера, 118 тонн плотвы, 2715 тонн карася, 14 тонн жереха и столько же тонн щуки. Кроме того, допустимым считается вылов не более 18,8 тонн сома, 98,6 тонн окуня, а также не более 51,5 тонн чехони. 


Ранее ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова сообщил о повышении прогноза по вылову рыбы по итогам 2023 года до минимум 5,3 млн тонн на территории России.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
08.11.2023 12:16
Экология 08.11.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Экология
05.11.2023 19:27
Экология 05.11.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Экология
02.11.2023 12:39
Экология 02.11.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Экология
31.10.2023 19:11
Экология 31.10.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Экология
30.10.2023 18:21
Экология 30.10.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2023 10:49
Экология 27.10.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Экология
26.10.2023 16:26
Экология 26.10.2023 16:26
Комментарии

0
Далее
Экология
25.10.2023 17:22
Экология 25.10.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Экология
24.10.2023 20:30
Экология 24.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Экология
20.10.2023 15:51
Экология 20.10.2023 15:51
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2023 20:38
Экология 19.10.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2023 18:14
Экология 18.10.2023 18:14
Комментарии

0
Далее
Экология
17.10.2023 15:18
Экология 17.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2023 21:40
Экология 15.10.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2023 13:38
Экология 13.10.2023 13:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
Уехавшую к жениху 12-летнюю волгоградку нашли. Она отказывается возвращаться домойСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом построят казачий центр с ипподромом, тиром и музеемСмотреть фотографии
13:01
Начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Вельможко получил генерал-лейтенантаСмотреть фотографии
12:42
Волгоградец забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить отношенияСмотреть фотографии
12:16
Волгоградцы ставят рекорды по уборке берегов озер, рек и ериков от мусораСмотреть фотографии
11:48
Сотню нарушителей режима госграницы задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографии
10:46
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%Смотреть фотографии
10:43
В Камышине задержан напавший на двух пенсионерок мужчинаСмотреть фотографии
10:30
«Сидел, как и все»: осужденный за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин оказался на волеСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублейСмотреть фотографии
09:55
Уходил от столкновения. Под Волгоградом две машины улетели в кюветСмотреть фотографии
08:27
Волгоградец сдал в металлолом снаряд с тротиломСмотреть фотографии
08:25
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователямСмотреть фотографии
08:07
Сборная России проведет на «Волгоград Арене» открытую 15-минутную тренировкуСмотреть фотографии
21:16
Оборвались стропы. В Волгограде врачи собрали по кусочкам позвоночник разбившегося альпинистаСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачейСмотреть фотографии
19:48
Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в ИжевскеСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде после трагедии с девочками-подростками закрыли ход на крышуСмотреть фотографии
17:13
Пятеро студентов избили до полусмерти прохожего под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего НовгородаСмотреть фотографии
16:41
«Водила экскурсии по Качинскому училищу»: ушла из жизни сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:22
Рецидивистка обнесла спящих волгоградцев в День ПобедыСмотреть фотографии
15:10
Волгоградские школьники рассказали о поездке «Уроки с путешествиями»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Госдуме заговорили об угрозе потери мыслителей из-за нейросетейСмотреть фотографии
13:58
А так можно было? Волгоградским депутатам придется сэкономить на покупках миллион рублейСмотреть фотографии
13:29
Поезд с волгоградскими десятиклассниками прибыл в Нижний НовгородСмотреть фотографии
13:18
В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:07
Поджегший здание УФСБ в Краснодаре волгоградец оспорил приговорСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде проведут международный фестиваль кино «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографииCмотреть видео
 