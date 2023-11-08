В Росрыболовстве «взвесили» будущий улов из Цимлянского водохранилища





Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства утвердило допустимые объемы добычи водных биоресурсов в Волгоградской области на 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в опубликованном документе речь идет Цимлянском водохранилище.

Так, согласно утвержденному плану, волгоградские рыбаки смогут выловить из водохранилища в будущем году не более 1067 тонн леща, 183 тонны густера, 118 тонн плотвы, 2715 тонн карася, 14 тонн жереха и столько же тонн щуки. Кроме того, допустимым считается вылов не более 18,8 тонн сома, 98,6 тонн окуня, а также не более 51,5 тонн чехони.





Ранее ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова сообщил о повышении прогноза по вылову рыбы по итогам 2023 года до минимум 5,3 млн тонн на территории России.