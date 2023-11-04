В Ворошиловском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Светлоярского района Волгоградской области Василия Виноградова, сбившего на черной «Ниве» в мае 2023 года 13-летнего школьника Кирилла П., который до сих пор восстанавливается после тяжелой травмы опорно-двигательного аппарата.

Корреспонденты V102.RU связались с адвокатом потерпевшей стороны Ириной Кукановой. Юрист рассказала, как прошло первое заседание по существу, на какой вопрос отказался отвечать обвиняемый и что спустя полгода происходит с жертвой жуткого наезда — несовершеннолетним спортсменом.

— 20 октября прошло первое заседание по существу. Было открыто судебное следствие и предъявлено обвинение. На вопрос судьи к Виноградову, готов ли он высказать свое отношение к предъявленному обвинению, фигурант дела от этого отказался, — рассказала защитник потерпевшей стороны.

По словам Ирины Кукановой, Виноградов не изъявляет желания взаимодействовать с ее подзащитными.

— Никаких извинений он до сих пор так и не принес, — говорит адвокат. — Но свою вину на стадии предварительного следствия признал.

Собственный источник «Высоты 102» на правах анонимности прокомментировал сложившуюся ситуацию, уточнив, что подобное поведение обвиняемого может свидетельствовать об избранной линии защиты.

— Если он сейчас не высказывает свое отношение касательно обвинения, это не значит, что впоследствии он что-то начнет отрицать. Скорее всего, он заговорит на другой стадии процесса. Если мы посмотрим на санкцию вменяемой статьи УК РФ, то сразу в глаза бросается, что максимум, который ему грозит — это лишение свободы от полугода до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Формально он признал свою вину. В дальнейшем он даже может выплатить какую-то несущественную компенсацию родителям мальчика. Если отягчающих обстоятельств не будет установлено, то вероятнее всего, что подсудимый может избежать колонии, — рассуждает источник.

Адвокат потерпевшей стороны уточняет, что сбитый на полной скорости «Нивой» подросток даже спустя полгода никак не может восстановиться.

— Ребенок проходит бесконечные реабилитации. У него были тяжелые переломы, он перенес не менее четырех сложнейших операций. Мальчику установили специальные конструкции на ноги, чтобы кости правильно срослись, потом эти аппараты снова переустанавливали. Изначально он попал в больницу № 7, потом его перевели в другое медучреждение, — поделилась защитник. — Он постоянно проходит обследования. Ходит на курсы физиотерапии, каждый шаг ему дается с болью, по сути, он борется за право ходить.





Школьник вынужден пропускать занятия, а о спорте теперь, по всей видимости, придется забыть.

— Ребенок занимался на серьезном уровне водным полом. В этом году его сверстники поступили в школу олимпийского резерва. Он тоже связывал свою дальнейшую жизнь со спортом. Теперь — это его несбыточная мечта, — после минутной паузы продолжает адвокат. — Я когда в другие процессы прихожу, у меня все время про него спрашивают, как, мол, дела? Восстанавливается? Передайте ему, пожалуйста, чтобы не опускал руки.

После известия о страшном наезде семье пострадавшего школьника стали поступать звонки от неравнодушных волгоградцев, которые искренне хотели помочь ребенку.

— Спортивное общество откликнулось, просто совершенно посторонние люди, родители других спортсменов. Это было очень неожиданно, особенно в те страшные минуты, — говорит Ирина Куканова.

Юрист поясняет, что в следующем судебном заседании суд приступит к исследованию доказательств стороны обвинения. Причем у Виноградова два юриста, один из которых, является бывшим сотрудником прокуратуры.

— В предстоящем процессе их сторона может вообще не представить ничего или начать давать показания, — поясняет адвокат.

Виноградов обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сам момент наезда на школьника зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Водителя «Нивы» задержали в тот же день полицейские. Однако позже Ворошиловский районный суд постановил отпустить Васильева домой на время следствия. Виновнику запретили садиться за руль. Тем не менее, как рассказали жители Больших Чапурников, мужчину неоднократно видели за управлением транспортными средствами.

Как заявляли родители пострадавшего мальчика, за все время Василий Виноградов не предпринял ни одной попытки как-либо выйти с ними на связь, не извинился и не предложил помощь.





Напомним, житель Светлоярского района, нарушив ПДД, выехал по встречной полосе на пешеходный переход, где на полной скорости снес подростка.

Дело о ДТП, вызвавшем широкий общественный резонанс, в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора.

Более того, как заключили в ГСУ ГУ МВД, водитель «Нивы» в момент ДТП находился на полосе встречного движения, намереваясь обогнать поток попутных машин. Тяжелейшие травмы, полученные Кириллом в момент аварии, были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью.

Журналистам ИА «Высота 102» удалось выяснить подробности о личности водителя. Так, за рулем автомобиля, сбившего мальчика в Ворошиловском районе, находился вечером 23 мая 37-летний Василий Виноградов. По имеющимся сведениям, это житель села Большие Чапурники Светлоярского района.

Мужчина, согласно данным системы «СПАРК», является ИП и занимается грузовыми перевозками — в одной из соцсетей на странице Виноградова размещены снимки с нефтевозами. Кроме того, ИП Виноградов В.С. имеет право заниматься розничной торговлей одежды, но ведет ли он такую деятельность, неизвестно. У Виноградова открыты все категории прав.

Пострадавший Кирилл П., учится в школе № 97 Дзержинского района. В сентябре этого года мать мальчика Марина, рассказала корреспондентам информагентства, что ее сын перенес повторную операцию на ноге в частной клинике. Был поставлен новый аппарат, но будущее пока туманно — последствия травмы непредсказуемы. Не исключено, что одна нога может стать короче другой.

Следующий процесс по делу пройдет 10 ноября в Ворошиловском районном суде. Заседание запланировано на 09.30.

Коллаж: ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской «Нива» на полной скорости сбила школьника

«Спешил домой, видимо»: на водителя «Нивы» после страшного ДТП с школьником в Волгограде завели уголовное дело

«За все время не извинился»: в суд ушло дело на водителя «Нивы», сбившего на скорости юного спортсмена

