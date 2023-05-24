В Волгограде по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в реанимации оказался 13-летний школьник, возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель «Нивы», вылетевший на бешеной скорости, несмотря на красный свет, на перекресток, и сбивший мальчика, задержан по ст. 91 УПК РФ.

Напомним, что ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Базисная в Ворошиловском районе: в 17.15 13-летний подросток на разрешающий сигнал светофора пересек одну из полос оживленной магистрали, на разделительной полосе посмотрел направо, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего перехода и в этот момент ее снес водитель «Нивы», выехавший на встречную полосу и, судя по всему, не намеревавшийся останавливаться на светофоре. Удар был такой силы, что мальчика подкинуло на несколько метров, после чего он упал на асфальт.

Происшествие в Ворошиловском районе с разных ракурсов зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения, очевидцами ДТП стали многочисленные горожане, находившиеся в тот момент рядом. Волгоградцы, в том числе и водитель «Нивы», вызвали подростку скорую помощь – с места аварии мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу №7, где ему оказывают всю необходимую помощь. Как сообщало утром 24 мая ИА «Высота 102», пострадавший ребенок прооперирован и находится в реанимации. Состояние мальчика остается тяжелым.

Сразу после аварии водитель «Нивы» был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области и для выяснения всех обстоятельств доставлен в отдел полиции.

– По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, – сообщили 24 мая в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что на момент аварии 37-летний водитель «Нивы» был трезв, как уже сообщалось, он задержан.

Тем временем, ИА «Высота 102» стали известны подробности о личности водителя. Так, за рулем автомобиля, сбившего мальчика в Ворошиловском районе, находился вечером 23 мая 37-летний Василий Виноградов. По имеющимся сведениям, это житель села Большие Чапурники Светлоярского района. Мужчина, согласно данным системы «СПАРК», является индивидуальным предпринимателем и занимается грузовыми перевозками – в одной из социальных сетей на странице Виноградова размещены снимки с нефтевозами. Кроме того, ИП Виноградов В.С. имеет право заниматься розничной торговлей одежды, но ведет ли он такую деятельность, неизвестно.

Что касается мальчика – Кирилла П., получившего тяжелейшие травмы в результате аварии, то на данный момент о нем известно лишь то, что он заканчивает 7-й класс школы №97 в Дзержинском районе. В телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» директор общеобразовательного учреждения Сергей Алексеевич Казин категорически отказался от общения, не пожелав даже выслушать суть адресованного ему вопроса. На данный момент известно, что ребенку в случае поправки потребуется длительная реабилитация, а соответственно и немалые финансовые средства. Редакция информагентства готова оказать семье пострадавшего мальчика посильную поддержку.