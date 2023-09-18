Происшествия

«За все время не извинился»: в суд ушло дело на водителя «Нивы», сбившего на скорости юного спортсмена

Происшествия 18.09.2023 16:39
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18.09.2023 16:39


В Волгограде 38-летний житель села Большие Чапурники Светлоярского района Василий Виноградов готовится ответить перед судом за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжелейшие травмы получил 13-летний подросток. Напомним, 23 мая в Ворошиловском районе Виноградов, управляя «Нивой», на полной скорости сбил мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет. В настоящее время ребенок проходит реабилитацию. При этом сам водитель, по словам мамы сбитого Кирилла, ни разу не выразил сожаления. 



– Житель Светлоярского района обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области сегодня, 18 сентября. – Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда. 

Дело о ДТП, вызвавшем широкий общественный резонанс в Волгограде расследовалось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге следователи пришли к выводу, что Виноградов сознательно давил на газ, несмотря на то, что видел перед собой красный сигнал светофора. Более того, как заключили в ГСУ ГУ МВД, водитель «Нивы» в момент ДТП находился на полосе встречного движения, намереваясь обогнать поток попутных машин. Тяжелейшие травмы, полученные Кириллом в момент аварии, были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью. 

– Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал, – уточняют в прокуратуре. 

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», сбивший ребенка на полной скорости водитель за три месяца с момента ДТП не предпринял ни единой попытки встретиться с семьей пострадавшего и выразить свои сожаления. 

– Если вы о том, искал ли он с нами встреч и как-либо извинялся, то нет – такого не было за все время ни разу, – сообщила сегодня информагентству мама Кирилла Марина. – Бывает, в таких случаях люди у палат или подъездов сидят, просят прощения, а здесь – полная тишина. 

По словам Марины, недавно Кириллу пришлось перенести повторную операцию на ноге. 

– В этот раз, правда, ее проводили уже в частной клинике, – рассказала волгоградка. – Поставили новый аппарат. И мы очень благодарны нашему врачу Сергею Владимировичу Проню. Как все будет дальше, говорить не приходится. Все может быть: последствия травмы непредсказуемы. Может быть и так, что одна нога будет короче, но будем действовать по ситуации.  

Напомним, что до происшествия Кирилл занимался спортом. Сегодня мальчик вынужден пропускать тренировки и занятия в школе.  

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