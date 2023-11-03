Происшествия

В Волгограде из больницы исчез 45-летний мужчина

Происшествия 03.11.2023 11:11
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03.11.2023 11:11


В Волгограде поисковики разыскивают пропавшего из медицинского учреждения мужчину. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», 45-летний Эдуард Сайбель покинул больницу 26 октября, и с той поры о нем ничего неизвестно, так как домой он не вернулся.
С собой у волгоградца были документы, карты, телефон, бордовая спортивная сумка,  он взял с собой и спортивные штаны с белыми лампасами. Был одет в черную куртку, свитер темно-серый, черные брюки, коричневые туфли и черную кепку.
Приметы пропавшего: рост 170 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные с проседью. Особая примета – с левой стороны на губе имеется маленький шрам.
Просьба всем, кто обладает информацией о местонахождении мужчины или видел его, сообщить по телефону 8-800-505-10-65.

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