Спорт

Минспорт издал указ об уехавшем из Волгограда чемпионе мира по дзюдо

Спорт 03.11.2023 08:15
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03.11.2023 08:15


Волгоградскому дзюдоисту Арману Адамяну, ставшему чемпионом мира в мае нынешнего года, присвоено звание заслуженного мастера спорта указом Министерства спорта России, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.
 
Напомним, 26-летний спортсмен, который ныне тренируется в Санкт-Петербурге, недавно выиграл турнир «Большого шлема» в Абу-Даби.  В финале соревнований он обыграл соперника из Сербии Александра Куколя. А весной в Катаре  Арман стал триумфатором мирового первенства, в решающем поединке одолев чеха Лукаша Крпалека,  двухкратного олимпийского чемпиона.
 
Адамян в интервью «Матч ТВ» прокомментировал присвоение награды заслуженного мастера спорта.
 
— Я знал, что в Санкт‑Петербурге отправили документы по поводу ЗМС. Вчера во время тренировки взял телефон, увидел, что скинули приказ о присвоении звания. Сразу поделился этой радостью с тренерами и ребятами в зале. Вау‑реакции у меня не было, я же не гнался за этим. Просто борюсь и показываю результат. Понимал, что после победы на чемпионате мира мне полагается звание. Отнесся к этому обычно. Хочу поблагодарить тренеров, причастных к этому успеху — Рахлина Михаила Анатольевича, Лизенко Владимира Ивановича и Сидорова Сергея Викторовича. С их помощью я добился того, что у меня есть сегодня, — рассказал Арман Адамян.
 
В качестве дзюдоиста, представляющего волгоградский  регион, Адамян выигрывал Европейские игры в Минске в 2019 году, был серебряным призёром чемпионата Европы в 2020 году в чешской Праге в весе до 100 кг. Также на следующий год в составе команды Арман стал триумфатором европейского первенства в Париже. Кроме того, российский спортсмен является чемпионом и неоднократным призёром этапов Гран-при и турниров «Большого шлема». В прошлом году начал представлять Санкт-Петербург, куда переехал ради более комфортных условий для тренировок и выступлений.
 
Фото: Федерация дзюдо России

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