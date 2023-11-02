В Волгоградской области после критики Путина снизились цены на курятину

Из фруктов подешевели яблоки на 2,8% (84,06 рубля). В то же время бананы стали дороже на 0,5% (127,06 рубля за кг).
Экономика 02.11.2023 19:22
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02.11.2023 19:22
Из фруктов подешевели яблоки на 2,8% (84,06 рубля). В то же время бананы стали дороже на 0,5% (127,06 рубля за кг).
В Волгоградской области зафиксировали снижение цен на мясо кур. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, курятина подешевела на 2,18% - до 203,96 рубля за кг. Напомним, 26 октября Владимир Путин задал вопрос о причинах роста цен на куры министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву и призвал правительство вовремя предпринимать меры для недопущения подорожания продуктов.Между тем, яйца в Волгоградской области продолжили дорожать – рост составил почти 2%, а средняя стоимость десятка яиц достигла 83,97 рублей. На прошедшей неделе из продуктов питания заметнее всего вырос в цене чай – на 4,56% (925,78 рублей за кг). Также подорожал маргарин – на 2,16% (почти 200 рублей за кг).
Из фруктов подешевели яблоки на 2,8% (84,06 рубля). В то же время бананы стали дороже на 0,5% (127,06 рубля за кг).
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