В Волгоградской области с нефтебазы взыскали 9 миллионов рублей за разлив солярки

Экология 31.10.2023 19:11
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31.10.2023 19:11
В Волгоградской области Росприроднадзор взыскал ущерб, причиненный почвам на территории Нехаевского района. Как сообщили V102.RU в управлении межрегиональном управлении Росприроднадзора, ООО «Михайловское», являющееся собственником нефтебазы, откуда произошла утечка нефтепродуктов, в добровольном порядке не оплатило 9 миллионов рублей. Не сделала это организация и после вступивших в законную силу решений судов. Ущерб был взыскан только после обращения ведомства в службу судебных приставов. При этом должностные лица нефтебазы теперь могут стать фигурантами уголовного дела за не исполнение решения суда – соответствующие материалы уже направлены в правоохранительные органы.
Напомним, разлив дизтоплива на базе около хутора Успенка Нехаевского района Волгоградской области произошел в феврале 2022 года. Было установлено превышение загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам, фенолам летучим. Общая площадь загрязнения оставила 732 м2, а всего на почву вылилось около 20 кубов солярки. Причиной происшествия стал разрыв шланга при перекачке дизтоплива в резервуары.
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»
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