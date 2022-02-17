«Уже были и прокуратура, и полиция»: на АЗС в Волгоградской области произошел разлив топлива





В Нехаевском районе Волгоградской области в двух километрах восточнее хутора Успенка произошел разлив дизельного топлива. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось на АЗС ООО «Михайловское». По предварительным данным, на почву вылилось 20 кубов солярки на площади один гектар.

Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснил, что разлив солярки произошел из-за разрыва шланга при перекачке дизтоплива в резервуары.

— Да, сам факт имеет место быть. Но масштабы загрязнения сильно преувеличены, — считает Сергей Кузнецов. — В речку ничего не попало. Туда выезжали уже все службы – и прокуратура, и полиция. Но, конечно, будем разбираться в случившемся.

По некоторым данным, виновником происшествия может быть водитель автозаправщика, который не уследил за оборудованием. Он уже уволен. Угрозы населенному пункту нет.



