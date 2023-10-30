Волгоградец выстрелил в глаз убегавшей от него женщине





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области местный житель выстрелил в глаз убегавшей от него женщине. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, драма разыгралась в ночь на 29 октября после возникшей между сожителями ссоры.

О криминальной травме в полицию сообщили врачи больницы, куда женщина была доставлена после ранения. Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого – 54-летнего мужчину.

– Установлено, что мужчина употребил значительное количество спиртных напитков и стал делать замечания своей гражданской супруге по поводу неправильного ведения хозяйства. Видя, что она не соглашается с ним, он разозлился и достал имеющийся у него пневматический пистолет, – рассказали подробности происшествия в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Испугавшись, женщина попыталась убежать от сожителя.

Мужчина, в сою очередь, произвел убегавшую выстрел и попал ей в правый глаз.

– Пистолет изъят. Следователями, после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемого в соответствии с действующим уголовным законодательством и возбуждении уголовного дела, – уточняют полицейские.