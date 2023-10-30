



В Волгограде 46-летней продавцу продуктового магазина грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или год испытательных работ за продажу бутылки пива 17-летнему подростку. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина уже попадалась на подобном преступлении, однако, заплатив штраф, через полгода взялась за старое.

– 27 октября в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали продавца торговой точки, неоднократно продававшей спиртные напитки несовершеннолетним, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления МВД России по Волгоградской области. – В марте текущего года она уже привлекалась к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции школьникам.

Весной этого года женщина, по сути, отделалась легким испугом – сумма штрафа тогда составила всего 15 тысяч рублей. В этот раз на продавца могут завести уголовное дело.

– Дознавателями Отдела № 5 УМВД России по Волгограду решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ - «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно», – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.