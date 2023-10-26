В Волгограде после ДТП с маршруткой иномарку перевернуло на крышу: видео

В Кировском районе Волгограда сегодня вечером, 26 октября, произошло столкновение маршрутного такси и легковушки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, иномарка от удара перевернулась на крышу.

— Все произошло на 7-й площадке в Веселой Балке. Маршрутка 29с разворачивалась, а ей навстречу ехал Volkswagen Polo. От удара легковушку перевернуло, — рассказал информагентству очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Предварительно, в аварии никто не пострадал. Подробности происшествия уточняются в оперативных службах.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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