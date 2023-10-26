В Волгоградской области полицейские задержали двух мужчин, промышлявших незаконным ловом рыбы. К моменту встречи с правоохранителями браконьеры успели набить до отказа прицеп карасями, сазанами и толстолобиком.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщают, что рейд проводился накануне сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Мужчины были задержаны в двух километрах от хутора Сафронов в акватории реки Аксай Курмоярский.

– С целью добычи биоресурсов они использовали резиновую лодку и 15 ставных сетей, – уточняют в главке полиции. – На момент задержания злоумышленники успели добыть около полутысячи штук рыбы частиковых пород. Сумма причиненного ущерба превышает 100 тысяч рублей.





Все снасти изъяты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области