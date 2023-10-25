В Волгоградском областном суде накануне прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает V102.RU.

— В процессе огласили показания свидетелей. Все прошло без эксцессов. Заседание перенесли на следующую неделю, — рассказал источник информагентства, знакомый с ситуацией.

В картотеке облсуда указано, что заседание отложено ввиду необходимости истребования новых доказательств. Следующий процесс запланирован на вторник, 31 октября.

Напомним, следствием установлено, что молодые люди в октябре 2022 года оказались в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской под видом обычных покупателей, где ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Перед этим потерпевшего связали и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Коллаж: ИА «Высота 102»

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