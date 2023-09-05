Расследования

Фигурантов дела об убийстве IT-специалиста в Волгограде запретил снимать конвой

Расследования 05.09.2023 21:00
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05.09.2023 21:00


В Волгоградском областном суде сегодня, 5 сентября, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на кадры видео издания «НовостиВолгограда.ру», перед началом процесса конвой попытался запретить съемку журналистам. Под раздачу попали и адвокаты обвиняемых. 

— Службы, обеспечивающие безопасность судебного заседания, резко вмешались в коммуникацию и попросили адвокатов прекратить общение, а журналистов убрать фотоаппараты, сотовые телефоны и, более того, удалить сделанные кадры, — цитирует информагентство сообщение «НовостиВолгограда.ру». 

Собственный источник «Высоты 102», знакомый с ситуацией, пояснил, что в итоге суд запретил видео- и фотосъемку непосредственно в процессе. Присутствующим позволили вести лишь аудиозапись. 

— Сегодня в заседании продолжили оглашение показаний свидетелей, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. 

Уточняется, что в суде присутствовали близкие родственники Захара Кауркина и Кирилла Швецова. Отец Дмитрия Крючкова, ранее рассказывавший в процессе, что учил своего сына стрелять, сегодня в суде не появился. 

— В суде зачитали показания классного руководителя обвиняемых и одного из одноклассников. Выяснилось, что ребята были совершенно обычными учениками и ни в чем противоправном замечены не были, — продолжил источник. — Один из знакомых убитого 23-летнего IT-специалиста пояснял в предварительно данных показаниях, что последний был замечен в употреблении марихуаны. 

Напомним, по версии следствия, молодые люди в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета.  После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды. 

Следующее заседание по делу состоится 12 сентября. 

Коллаж: ИА «Высота 102»

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