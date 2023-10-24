Имамы Грозного пропустили суд над поджигателем Корана из Волгограда Журавелем

Второе заседание в Висаитовском районном суде Грозного по уголовному делу в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля сегодня, 24 октября, отложили на ноябрь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «Чечня Сегодня», причиной стала неявка потерпевших и свидетелей.

— Из-за неявки потерпевших и свидетелей заседание откладываем на 2 ноября, в 10.30, цитирует информагентство решение судьи.

Уточняется, что Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ) и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как выяснилось, потерпевшими по делу выступают 13 имамов мечетей Грозного.

В свою очередь фигурант дела признал вину частично, пояснив, что он действительно уничтожил священную для мусульман книгу, но не имел цели нарушать общественный порядок, так как не знал, что в итоге будет с отснятым роликом. Также Журавель извинился перед мусульманами за свой поступок.

В предыдущем заседании адвокат поджигателя, Юлия Антонова, заявила отвод судьи Висаитовского районного суда, ссылаясь на нормативные акты и требования вышестоящего суда о регламентации подсудности уголовных дел.

Напомним, что после задержания Никиту Журавеля этапировали в Грозный. В августе стало известно, что волгоградца избил в СИЗО сын главы Чечни Адам. Через некоторое время кадры с избиением опубликовал сам Рамзан Кадыров, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В МВД Чечни после этого заявили о невозможности привлечь к уголовной ответственности Адама в связи с тем, что он не достиг 16-летнего возраста. А недавно стало известно о том, что подростку присвоили звание Героя Чечни.

Скриншот: видео Kadyrov_95 / t.me

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