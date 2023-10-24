



В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии мужчины, который 23 октября пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Котельниково. По информации облздрава, пациент остается в реанимации.

– Состояние пациента остаётся тяжелым, планируется перегоспитализация в Волгоград вертолетом санитарной авиации, – сообщили в ответ на запрос ИА «Высота 102» в региональном комитете.

Напомним, что в результате ЧП в городе Котельниково на ул. Родина погиб многодетный отец-одиночка. Из многоквартирного дома были эвакуированы более 70 человек.

Сегодня, 24 октября, жильцов четырех подъездов, за исключением подъезда №4, пустили в квартиры за вещами. Будет ли дом в дальнейшем пригоден для проживания, установит специальная экспертиза.