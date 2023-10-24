В Камышине задержали студента из Курска на старте криминальной карьеры





В Волгограде сотрудниками МВД и регионального УФСБ задержан очередной студент вуза, намеревавшийся заработать в качестве курьера телефонных мошенников. Криминальная карьера молодого человека оборвалась на старте – 19-летний студент не успел выполнить даже первое задание.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, в город Камышин задержанный приехал из города Курска, где проживает и учится.

– Установлено, что 19-летний студент через мессенджер нашел подработку – ему было необходимо приезжать к пенсионерам, которым звонили его сообщники, сообщая о якобы попавших в ДТП родственниках, и забирать деньги. В Камышине молодой человек прибыл к пенсионерке, получил от нее 100 тысяч рублей, однако перевести деньги на счет сообщников не успел, – сообщили в волгоградском главке МВД России. – В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия.

В отношении 19-летнего жителя Курска возбуждено уголовное дело. В свою очередь в полиции напоминают всем, кто рассматривает возможность такого заработка о том, что еще ни один из курьеров телефонных мошенников не заработал денег, а вот проблемы с законом – каждый из них.

– Для организаторов такого бизнеса курьеры являются «расходным» материалом, – без прикрас констатируют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Во избежание проблем с законом настоятельно рекомендуем воздержаться от таких предложений по трудоустройству.