В поселке под Волгоградом ревнивица убила кочергой любовника

В Дубовском районе Волгоградской области ревнивая женщина ударила кочергой в голову своего любовника. Как сообщает V102.RU, мужчина скончался в больнице.

— Городищенский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 48-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Подозреваемая задержана. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе по изъятому орудию преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что 16 октября 2023 года в одном из частных домов по улице Большая поселка Петропавловка между фигуранткой дела и ее 34-летним сожителем произошел конфликт на почве ревности. Пара начала бурно выяснять отношения. Когда слова закончились, женщина схватила металлическую кочергу и нанесла один удар по голове своему спутнику жизни.

Затем местная жительница рассказала все соседям, которые и вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, потерпевший умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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