В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужа

Его супруге грозит лишение свободы до 2 лет.
Происшествия 06.09.2023 18:59
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06.09.2023 18:59
Его супруге грозит лишение свободы до 2 лет.
Жительница Нехаевского района Волгоградской области может лишиться свободы из-за неумения управлять эмоциями. 27-летняя женщина на почве ревности поссорилась с 49-летним супругом. Конфликт закончился тем, что она схватила вентилятор и ударила им по голове мужа. Но и этого ей показалось мало. Кухонным ножом разъяренная женщина проткнула супругу плечо.– Мужчина получил ушибы и колото-резаную рану и обратился за помощью в больницу, – пояснили V102.RU в главке.
Его супруге грозит лишение свободы до 2 лет.
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