Происшествия

В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужа

Происшествия 06.09.2023 18:59
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06.09.2023 18:59


Жительница Нехаевского района Волгоградской области может лишиться свободы из-за неумения управлять эмоциями. 27-летняя женщина на почве ревности поссорилась с 49-летним супругом. Конфликт закончился тем, что она схватила вентилятор и ударила им по голове мужа. Но и этого ей показалось мало. Кухонным ножом разъяренная женщина проткнула супругу плечо.
– Мужчина получил ушибы и колото-резаную рану и обратился за помощью в больницу, – пояснили V102.RU в главке.
Его супруге грозит лишение свободы до 2 лет.

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