Происшествия

Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублей

Происшествия 19.10.2023 15:39
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19.10.2023 15:39


Житель города Волжского обратился в полицию за помощью после того, как осознал, что стал жертвой мошенников. Как установили сотрудники ГУ МВД россии по Волгоградской области, оказалось, что общение волжанин поддерживал с неизвестными из Кот-д'Ивуара.

– Позвонив 50-летнему мужчине, неизвестные представились ему сотрудниками банка и следователем и сообщили о якобы зафиксированной попытке оформления на него несанкционированного кредита. При этом звонившие озвучили версию, что в происходящем якобы замешаны недобросовестные банковские работники. Поверив на слово злоумышленникам,волжанин согласился оформить онлайн-кредит и перевести средства на «безопасный» счет, – рассказали ИА «Высота 102» в главе полиции. 

Уточняется, что волжанин проделал такие манипуляции в четырех отделениях банков. За все это время он так и не заподозрил обман. В итоге мошенники обогатились на 3,7 млн рублей, которые, как было сказано, были выданы жителю Волгоградской области в качестве кредитов. 

Несмотря на то, что звонки волжанину осуществлялись из западноафриканской Республики Кот-д'Ивуар, полиция все же попытается найти преступников. 

Одновременно в полиции напоминают волгоградцам о том, что подобные звонки о якобы зафиксированных попытках оформления несанкционированного кредита, предложения об участии в спецоперациях, поступают только от мошенников. 

– Не спешите следовать их указаниям, позвоните в свой банк и узнайте информацию о ваших счетах, – рекомендуют в главке. 

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