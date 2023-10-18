Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньги

В Советском районе Волгограда в подъезде одного из многоквартирных домов 83-летнего мужчину ограбил неизвестный мужчина. Добычей злоумышленника стали 750 рублей и банковская карта. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, преступника удалось задержать по горячим следам.

Как рассказали в главке полиции ИА «Высота 102», с заявлением в отдел полиции пожилой мужчина обратился накануне утром.

– Пенсионер рассказал, что возвращаясь из магазина, зашел в свой подъезд и в этот момент неизвестный выхватил у него из рук кошелек, стремительно выбежал и скрылся. Полицейские выехали на место происшествия и в течение получаса подозреваемый был задержан, – сообщили в волгоградском ГУ МВД. – Задержанным оказался 44-летний ранее неоднократно судимый за совершение краж, грабежей и побоев волгоградец.

В отношении рецидивиста, уже давшего признательные показания, возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества».