«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в Майкопе





Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 19 октября, в Майкопе сыграют очередной, уже восьмой матч Суперлиги c местным АГУ- «Адыиф». Начало в 18-00. Трансляцию можно посмотреть на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

















Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



В прошлой игре, которая состоялась ещё 7 октября в Волгограде, бело-голубые в родных стенах при очередной отличной поддержке болельщиков уступили новороссийской «Черноморочке» — 26:30. Как ни грустно это осознавать, но безвыигрышная серия подопечных Олега Кулешова составляет уже пять встреч.Наставник динамовского клуба после крайнего поединка, давая комментарий, выразил недовольство большим количеством ошибок, которые совершили его гандболистки, а также посетовал на недостаточную реализацию моментов при действиях в большинстве. Екатерина Долматова, набравшая семь очков в противостоянии с «морячками», разделила мнение тренера, однако подчеркнула, что команда настроена прервать неудачную полосу, как можно скорее и никто сдаваться не собирается.Тем более, что сезон только начался и времени на исправление ситуации вполне предостаточно. К тому же перерыв на сборные подоспел вовремя. Четыре представительницы бело-голубых — голкипер Анна Верещак, а также Софья Васильева, Варвара Семина и Екатерина Долматова в составе национальной команды под руководством Людмилы Бодниевой провели тренировочный сбор в Подмосковье.А «Синаре» предоставилась возможность спокойно проанализировать недочеты в игре и «перезарядить батарейки». Во время паузы динамовки провели в качестве тимбилдинга тренировку и товарищеский мини-турнир по гандболу с хоккеистами волгоградского клуба «Царицын» и регбистами «Ротора». Мероприятие прошло в дружеской и расслабляющей атмосфере, а все участники получили массу положительных эмоций. Можно надеяться, что этот заряд позитива поспособствует в дальнейшем успешному выступлению каждой из команд.После семи туров «Динамо», имеющее две победы на старте Суперлиги и четыре балла в копилке, идет на восьмом месте в турнирной таблице среди двенадцати коллективов. У АГУ- «Адыиф» на одну викторию больше и они располагаются на строчку выше. Майкопчанки поочередно выиграли три раза в последних матчах чемпионата у «Луча», «Университета» и «Ставрополья», а также подопечные Натальи Дерипаско в 1/32 финала Кубка России одолели в Краснодаре «Академию гандбола». Отметим, что в этом турнире «Cинара» стартует позднее со стадии 1/8.В составе клуба из Адыгеи выделяется Алиса Дворцевая, которая набрала больше 10 очков уже в трех встречах подряд, а по итогам семи туров идет в лидерах таблицы бомбардиров Суперлиги. За данный отрезок гандболистка поражала ворота соперниц 61 раз.Как сообщает пресс-служба «Динамо», в Майкопе бело-голубым не помогут травмированные Мария Дувакина и Лада Самойленко. Также в Волгограде осталась Валентина Гончарова. Зато восстановилась и рвется в бой после долгого отсутствия Стефания Белолипецкая.Отметим, что после встречи с «АГУ-Адыиф» «Синара» 24 октября примет «Университет» из Ижевска. Начало в 18-30 ч. За час до старта поединка зрителей ожидает традиционная предматчевая развлекательная программа.