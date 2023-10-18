Спорт

«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в Майкопе

Спорт 18.10.2023 18:33
0
18.10.2023 18:33


Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 19 октября, в Майкопе сыграют очередной, уже восьмой  матч Суперлиги c местным АГУ- «Адыиф». Начало в 18-00. Трансляцию можно посмотреть на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
В прошлой игре, которая состоялась ещё 7 октября в Волгограде,  бело-голубые в родных стенах при очередной отличной поддержке болельщиков уступили новороссийской «Черноморочке» — 26:30. Как ни грустно это осознавать, но безвыигрышная серия подопечных Олега Кулешова составляет уже пять встреч.
 
Наставник динамовского клуба после крайнего поединка, давая комментарий, выразил недовольство большим количеством ошибок, которые совершили его гандболистки, а также посетовал на недостаточную реализацию моментов при действиях в большинстве. Екатерина Долматова, набравшая семь очков в противостоянии с «морячками», разделила мнение  тренера, однако подчеркнула, что команда настроена прервать неудачную полосу,  как можно скорее и никто сдаваться не собирается.


Тем более, что сезон только начался и времени на исправление ситуации вполне предостаточно. К тому же  перерыв на сборные подоспел вовремя. Четыре представительницы бело-голубых — голкипер Анна Верещак, а также Софья Васильева, Варвара Семина и Екатерина Долматова в составе национальной команды под руководством Людмилы Бодниевой провели тренировочный сбор в Подмосковье.
 
А «Синаре» предоставилась возможность спокойно проанализировать недочеты в игре и «перезарядить батарейки». Во время паузы динамовки провели в качестве тимбилдинга  тренировку и товарищеский мини-турнир по гандболу  с хоккеистами волгоградского клуба «Царицын» и регбистами «Ротора». Мероприятие прошло в дружеской и расслабляющей атмосфере, а все участники получили массу положительных эмоций. Можно надеяться, что этот заряд позитива поспособствует в дальнейшем успешному выступлению каждой из команд.
 
После семи туров «Динамо», имеющее две победы на старте Суперлиги и четыре балла в копилке, идет на восьмом месте в турнирной таблице среди двенадцати коллективов. У АГУ- «Адыиф» на одну викторию больше и они располагаются на строчку выше. Майкопчанки поочередно выиграли три раза в последних матчах чемпионата у «Луча», «Университета» и «Ставрополья», а также подопечные Натальи Дерипаско в 1/32 финала Кубка России одолели в Краснодаре «Академию гандбола». Отметим, что в этом турнире «Cинара» стартует позднее со стадии 1/8.
 
В составе клуба из Адыгеи выделяется Алиса Дворцевая, которая набрала больше 10 очков уже в трех встречах подряд, а по итогам семи туров идет в лидерах таблицы бомбардиров Суперлиги. За данный отрезок гандболистка поражала ворота соперниц 61 раз.


Как сообщает пресс-служба «Динамо», в Майкопе бело-голубым не помогут травмированные Мария Дувакина и Лада Самойленко. Также в Волгограде осталась Валентина Гончарова. Зато восстановилась и рвется в бой после долгого отсутствия Стефания Белолипецкая.
 
Отметим, что после встречи с «АГУ-Адыиф» «Синара» 24 октября примет «Университет» из Ижевска. Начало в 18-30 ч. За час до старта поединка зрителей ожидает традиционная предматчевая развлекательная программа.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото «Динамо-Синара»  VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.10.2023 14:39
Спорт 18.10.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 20:53
Спорт 17.10.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2023 07:59
Спорт 17.10.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 20:29
Спорт 16.10.2023 20:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 16:21
Спорт 16.10.2023 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2023 11:45
Спорт 16.10.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2023 19:34
Спорт 15.10.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2023 21:27
Спорт 14.10.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2023 12:49
Спорт 14.10.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2023 08:25
Спорт 12.10.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 20:30
Спорт 10.10.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2023 10:28
Спорт 10.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2023 20:13
Спорт 09.10.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 19:41
Спорт 08.10.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 14:05
Спорт 08.10.2023 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:54
Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникамСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:34
«Горячее мнение»: в Волгограде прошло первое ток-шоу о школьном питании для родителейСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Изучаем китайский. Где в Волгограде поменять автомобиль с пробегом на новенький внедорожникСмотреть фотографии
13:17
Переоделась в камуфляж. Полиция просит помощи в розыске 24-летней девушки со шрамомСмотреть фотографии
12:28
Подавившийся яйцом волгоградец умер на глазах у семьиСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец заплатил за выезд из России 950 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Андрей Бочаров пообщался с волгоградцами из разрушенного взрывом домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Подозреваемого в убийстве рецидивиста поймали в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:50
ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральностиСмотреть фотографии
10:43
Мэрия Волгограда подала в суд на поставщика троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
10:23
Бочаров пообещал новые квартиры волгоградцам после взрыва на ул. ТитоваСмотреть фотографии
09:50
«Красный Октябрь» готов к отопительному сезонуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом женщина в пьяном угаре оговорила супруга на статьюСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде начался снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать цифровые проекты и выиграть стипендиюСмотреть фотографии
21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 