



Волгоградский «Ротор» завтра, 18 октября, в 12-00 по московскому времени проведет матч 1/16 финала Кубка России во Владивостоке с местным «Динамо», сообщает V102.RU.









Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: СК «Ротор» VK.com

Сине-голубые подходят к ближайшей встрече не в самом лучшем настроении. Во-первых, результаты в чемпионате Второй лиги в последних двух турах оставляют желать лучшего - поражение от «Краснодара-2» и ничья с ульяновской «Волгой». Потери важных очков привели к тому, что «Ротор» в данный момент остается за шестеркой первых команд, которые в весеннем этапе продолжат борьбу за повышение в классе.Вдобавок после непростого выезда на Дальний Восток 22 октября подопечные Сергея Попкова в гостях сыграют ещё один гостевой поединок, но уже в первенстве со своим прямым конкурентом — в Брянске с местным «Динамо», которому также нужно побеждать любой ценой для улучшения турнирного положения. Этот момент волгоградцы обязательно будут учитывать, чтобы грамотно распределить силы на два ближайших матча.«Ротор» испытывает серьезные кадровые проблемы. Давно травмированы Илья Сафронов и Дэвид Бигулаев. Различного рода повреждения наблюдаются у Даниила Камлашева и Рамазана Гаджимурадова. Кроме того, под вопросом участие в кубковом противостоянии Ризвана Ахмедханова и Ивана Шмакова. В заявке во встрече с «Волгой» не было Ильи Воробьева и Филиппа Дворецкова. Точно из-за дисквалификации сине-голубым во Владивостоке не помогут Кирилл Донцов и Даниил Арсентьев.А буквально накануне в составе молодежной сборной России под руководством Ивана Шабарова турне по Бразилии завершил полузащитник «Ротора» Иван Пяткин. В четырех товарищеских матчах наша команда одержала две победы и дважды сыграла вничью с местными молодежными клубами — со «СКА-Бразил», «Палмейрасом», «Сантосом» и «Сан-Паулу». Во всех этих играх Пяткин выходил на замену и отметился одной голевой передачей.Поэтому весьма вероятно, что в среду на поле болельщики волгоградского клуба увидят футболистов из молодежной команды. На прошлой неделе с основой тренировались игроки дубля — Артём Лисеев, Егор Тарин, Сергей Болотин, Игорь Олейник и Алексей Погудин. Из-за кадровых проблем у ребят может появиться шанс проявить себя в кубковой битве.Но, несмотря на все трудности, «Ротор» нацелен продолжить победную серию в данном турнире. На предыдущих стадиях волгоградцы поочередно переиграли «Астрахань» на выезде (1:0), а также дома махачкалинский «Легион» (3:0) и представителя Первой Лиги владикавказскую «Аланию» c единственным победным голом со штрафного Ризвана Ахмедханова.«Динамо-Владивосток» в Кубке России ранее выиграло в серии пенальти у «Иркутска» и у своих одноклубников из Барнаула, а также в прошлом раунде дома обыграло коллектив из ФНЛ «Тюмень» со счетом 2:0. Во второй лиге дивизиона «Б» третьей группы дальневосточники идут на четвертом месте. Они набрали 24 очка за 13 туров.Возглавляет бело-голубых Михаил Сальников. Во времена своей карьеры футболиста в 90-х годах он провел больше 100 матчей за волжское «Торпедо». Также за ближайших соперников «Ротора» выступает хорошо известный волгоградским поклонникам центральный защитник Сергей Обивалин. Только в прошлом сезоне он сыграл 29 встреч и забил семь голов в составе сине-голубых.Отметим, что на матч «Динамо-Владивосток» — «Ротор» организаторы привезли Кубок России, который сопровождали амбассадоры турнира — Владислав Радимов и Евгений Алдонин. Последний сам являлся футболистом «Ротора», а в сезоне 21-22 в ФНЛ входил в тренерский штаб Дмитрия Хохлова, а затем и Артёма Куликова.