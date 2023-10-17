В Волжском выбрали старого нового главу

Сегодня, 17 октября, депутаты гордумы Волжского Волгоградской области выбрали нового главу, передает V102.RU. Как сообщили в представительном органе власти, им стал прежний глава Игорь Воронин.
- Все 25 депутатов проголосовали за избрание главой администрации городского округа – город Волжский Воронина Игоря Николаевича, - сообщили в пресс-службе гордумы Волжского.
Всего в конкурсе на должность главы городского округа – город Волжский участвовало три кандидата - Игорь Воронин, Виктор Кривенцев и Роман Еретенко. Конкурсная комиссия провела с каждым собеседование и заслушала их программы развития города. Единогласным решением комиссии все трое кандидатов были представлены депутатам Волжской городской думы для голосования.
Фото: Волжской городской думы
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