В Волго-Ахтубинской пойме спасают ерики и озера

В Волгоградской области продолжаются работы по расчистке реки Ахтубы, оздоровлению и сохранению ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. В регионе успешно реализуется нацпроект «Экология», результаты которого уже можно отследить, что называется в динамике. Сегодня, 17 октября, губернатор региона Андрей Бочаров проинспектировал уже проделанную работу, отправившись по Ахтубе на судне с воздушной подушкой.





Еще пару лет назад от ерика Дудак недалеко от поселка Чапаевец в Среднеахтубинском районе было по сути одно название. Вода сюда не поступала от слова «совсем». Водоем сильно зарос сухостоем, забился топляком и мусором, а дно покрылось илом. Как отмечали специалисты, примерно 70 лет на этих местах не проводилось никаких работ по расчистке, из-за чего «родная» экосистема нарушилась.





Принято решение оздоровить экосистему, углубить дно, сформировать сложный рельеф и высадить более 5000 тысяч новых деревьев и кустарников. Также подрядчик взялся за приведение в порядок озер Большая и Малая Невидимки.

Успешно реализуется комплекс мер и по расчистке Ахтубы. С конца сентября в истоке реки работает земснаряд, который представляет собой, так называемую плавучую «амфибию», выкачивающую водогрунтовую смесь путем «всасывания, тем самым очищая дно. Главная цель — спасение обмельчавшего русла, которое несколько десятков лет назад было судоходным. К концу следующего года в порядок приведут почти 10 километров русла, извлекут почти 715 000 кубометров донных отложений.





Региональные власти подчеркивают, что по итогам этапа 2023-2024 годов 90% водных объектов Волго-Ахтубинской поймы будут приведены в нормативное состояние. А ведь еще каких-то несколько лет назад к осени многие озера и ерики на этой уникальной территории полностью пересыхали. Вода после весеннего паводка, не успевая полностью наполнить протоки, быстро возвращалась в Волгу.

Также сказывалось отсутствие исправно работающих водопропускных сооружений. Не прибавляли оптимизма значительные иловые отложения, заросшие берега и обилие всевозможного мусора — именно такая картина представала перед глазами туристов и местных жителей. Кардинальные изменения начались с 2014 года.





При поддержке федерального центра стартовала комплексная работа по экологической реабилитации. Были расчищены водотоки, возведены новые водопропускные сооружения. При такой масштабной работе учитывались рекомендации ведущих ученых страны. Все вместе позволило повысить наполняемость ериков и озер поймы. Отмечалось восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем.

Нагляднее всего скажут цифры. За девять лет расчищены 62,7 километра русел. В общей сложности восстановлены 48 ериков и озер, возведены 50 водопропускных сооружений. В 2023 году продолжена расчистка еще 29 водных объектов и строительство 14 ВПС.





По расчетам, к концу 2024-го число восстановленных объектов в Волго-Ахтубинской пойме приблизится к 93, а количество новых водопропускных сооружений достигнет 74. Благодаря четкому и слаженному взаимодействию с Минприроды РФ и Росводресурсами Волгоградский регион вышел на сверхпроектную мощность. Часть будущих работ, запланированных на следующий год, начнутся уже в 2023-м.

Отслеживание гидрологической ситуации уже сегодня позволяет уверенно заявить о высокой эффективности предпринятых мер по оздоровлению экосистемы поймы. Снимки из космоса и наземные обследования показали, что при равнозначных максимальных сбросах затопление пойменной территории увеличилось в 5,6 раза, а площадь зеркал озер возросла на 35%.





Наглядный пример — озеро Два Брата. Расчистка русла, двух проток и реконструкция установленных на них водопропускных сооружений в паводок 2023 года позволили полностью наполнить чашу озера всего за 3 часа. В предыдущие периоды максимум составлял всего 20%. В целом, несмотря на маловодный период, Волго-Ахтубинская пойма в 2023 году была заполнена в среднем на 75-85%, тогда как ранее цифра не поднималась выше 50%.













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»