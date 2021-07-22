Дудак и Дудаченок подрастут на 10 км в Волго-Ахтубинской пойме











Ерики Дудак и Дудаченок близ поселка Чапаевец в Среднеахтубинском районе углубят и продлят на 10 километров до конца 2021 года. Строители также расчистят озера Большая и Малая Невидимки. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель ГКУ ВО «Дирекции водохозяйственного строительства» Вячеслав Инев , рабочим предстоит вывезти почти 50 тысяч кубометров земли и 2,5 тысячи сухих деревьев и кустарников.

Озера, Дудак и Дудаченок сильно заросли сухостоем, забились топляком и мусором, дно покрылось илом в связи с изменением гидрологического режима с момента запуска Волжской ГЭС. «Около 70 лет на этих местах не проводилось никаких работ по расчистке, поэтому ситуация очень сильно ухудшилась», - пояснил Инев. В связи с этим на территории Волго-Ахтубинской поймы нарушилась «родная» экосистема. Поэтому работы по восстановлению будут включать в себя не только расчистку, дноуглубление и формирование сложного рельефа, но и высадку более 5 тысяч новых деревьев и кустарников. Вдоль ериков вырастут ивы, тополя и дубы черешчатые. Еще 57 тысяч деревьев высадят в Волгоградской области в целях компенсационного лесовосстановления.



