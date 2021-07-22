Дудак и Дудаченок подрастут на 10 км в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 22.07.2021 18:17
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22.07.2021 18:17
Ерики Дудак и Дудаченок близ поселка Чапаевец в Среднеахтубинском районе углубят и продлят на 10 километров до конца 2021 года. Строители также расчистят озера Большая и Малая Невидимки. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель ГКУ ВО «Дирекции водохозяйственного строительства» Вячеслав Инев, рабочим предстоит вывезти почти 50 тысяч кубометров земли и 2,5 тысячи сухих деревьев и кустарников.
Озера, Дудак и Дудаченок сильно заросли сухостоем, забились топляком и мусором, дно покрылось илом в связи с изменением гидрологического режима с момента запуска Волжской ГЭС. «Около 70 лет на этих местах не проводилось никаких работ по расчистке, поэтому ситуация очень сильно ухудшилась», - пояснил Инев. В связи с этим на территории Волго-Ахтубинской поймы нарушилась «родная» экосистема. Поэтому работы по восстановлению будут включать в себя не только расчистку, дноуглубление и формирование сложного рельефа, но и высадку более 5 тысяч новых деревьев и кустарников. Вдоль ериков вырастут ивы, тополя и дубы черешчатые. Еще 57 тысяч деревьев высадят в Волгоградской области в целях компенсационного лесовосстановления.
В рамках нацпроекта «Экология» и федеральной программы «Оздоровления Волги» на данный момент восстановлено 35 водных объектов, 14 из которых расчищены в 2020 году. На эти работы потрачено более 1 млрд рублей. До 2024 года планируется восстановить еще 93 водоема. Данные работы позволят улучшить проходимость водного потока в период половодья, остановить деградацию Волго-Ахтубинской поймы и помогут восстановить биоразнообразие уникальной территории природной жемчужины Волгоградской области.
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