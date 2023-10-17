Бочаров: в программу по сохранению водоемов регионом направлены предложения





Губернатор Волгоградской области 17 октября утром отправился в Среднеахтубинский район, где оценил ход работ по расчистке реки Ахтубы. Также, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, Андрей Бочаров провел выездное совещание по вопросам оздоровления и сохранения ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы.

О работах по расчистке русла реки Ахтубы корреспонденты рассказывали ранее в специальном видеорепортаже. Согласно проекту, к концу 2024 года в общей сложности от донных отложений планируют освободить 10 километров реки.

– Всю программу, которую определили до 2024 года, – выполним в полном объеме, – подчеркнул Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки. – Основная задача связана с полным обводнением поймы, со строительством обводного канала. Проект важен для всего Юга России – без поймы сложно представить здесь хорошую экологическую ситуацию. Мы не только работаем над ним, но и делаем всё, чтобы пойма была подготовлена к приёму воды: продолжаем расчистку рек, озёр, прудов – выполненные работы уже позволяют заполнить объекты на 75% - 90%. Это очень хороший результат.

По сведениям администрации Волгоградской области, регионом уже сформированы предложения для включения в новый федеральный проект «Оздоровление водных объектов», стартующий с 2025 года.

– Предложения, которые мы сформировали и направили в правительство, – достойные и, уверен, будут поддержаны. Вопросы развития рек Волжского и Донского бассейнов – важнейшие. Мы не ждем и заранее готовим проекты, проводим экспертизу, – сказал губернатор, добавив при этом, что все предложения рассчитаны до 2030 года.

Добавим, что по итогам 2023-2024 годов 90% водных объектов уникальной природной территории будут приведены в нормативное состояние. Работы такого масштаба проводятся впервые в истории и включены в нацпроект «Экология».