СК даст оценку ЧП в Котово из-за повреждения нефтепровода





В Котовском районе Волгоградской области сотрудниками СУ СК России по региону организована проверка по факту разлива нефти при ремонте аварийного водовода. Напомним, 15 октября в 13-ти километрах от районного центра при проведении земляных работ экскаваторщик зацепил ковшом нитку нефтепровода, в результате этого нефтепродукты оказались на поверхности. В настоящее время все работы на данном участке приостановлены.

По информации пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области, проверка организована Котовским межрайонным следственным отделом по ст.246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Уточняется, что следователи уже побывали на месте происшествия совместно с сотрудниками Росприроднадзора. По факту происшествия назначен ряд экспертиз. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.





Напомним, что в Котовском районе осенью 2023 года стартовала масштабная реконструкция водопровода, из-за аварийной работы которого жители населенных пунктов регулярно оставались без воды либо получали ресурс неудовлетворительного качества. Подрядчиком строительства водовода выступает ООО «ИнвестСтройКомплект». Строители должны заменить 6015 м линейной части сети водоснабжения от х. Филин до х. Нижние Коробки и 5276 м линейной части сети водоснабжения от х. Нижние Коробки до г. Котово.

Кроме того, в Котово идут работы по замене около 1,5 км внутригородских сетей и по строительству и реконструкции станции водоподготовки и водоочистки.

Фото: читатели ИА «Высота 102»