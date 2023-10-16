Чрезвычайная ситуация произошла накануне в Котовском районе Волгоградской области. При строительстве водопровода Котово-Филино рабочие повредили нефтяную трубу. Произошел разлив нефти. Эту информацию подтвердил V102.RU глава Котовского района Сергей Чумаков.



– Сейчас мы выезжаем на место, будем с представителями «РИТЭК» решать, как устранять аварию и минимизировать последствия. Трубу задел экскаваторщик при рытье траншеи, – пояснил глава района. – На какое-то время работы на данном участке остановлены. Но у нас они идут на трех участках, надеемся, это не отразится на общих темпах ремонта водовода.



Между тем, по сведениям информагентства, убытки от разлива нефти и повреждения нефтяной трубы могут быть весьма серьезными. В результате инцидента был остановлен нефтепровод, из-за чего нефтяники несут убытки.







Напомним, подрядчиком строительства водовода выступает ООО «ИнвестСтройКомплект». Строители должны заменить 6015 м линейной части сети водоснабжения от х. Филин до х. Нижние Коробки и 5276 м линейной части сети водоснабжения от х. Нижние Коробки до г. Котово.



Кроме того, в Котово идут работы по замене около 1,5 км внутригородских сетей и по строительству и реконструкции станции водоподготовки и водоочистки.



Котовский район, где был введен режим повышенной готовности из-за изношенного водопровода, получил на эти цели 630 миллионов рублей.







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