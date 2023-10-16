Происшествия

«Надеемся, на темпах не отразится»: в Котовском районе при ремонте водовода пробили нефтяную трубу

Происшествия 16.10.2023 09:15
0
16.10.2023 09:15


Чрезвычайная  ситуация произошла накануне в Котовском районе Волгоградской области. При строительстве водопровода Котово-Филино рабочие повредили нефтяную трубу. Произошел разлив нефти. Эту информацию подтвердил V102.RU глава Котовского района Сергей Чумаков.

– Сейчас мы выезжаем на место, будем с представителями «РИТЭК» решать, как устранять аварию и минимизировать последствия. Трубу задел экскаваторщик при рытье траншеи, – пояснил глава района. – На какое-то время работы на данном участке остановлены. Но у нас они идут на трех участках, надеемся, это не отразится на общих темпах ремонта водовода.

Между тем, по сведениям информагентства, убытки от разлива нефти и повреждения нефтяной трубы могут быть весьма серьезными. В результате инцидента был остановлен нефтепровод, из-за чего нефтяники несут убытки.


Напомним, подрядчиком строительства водовода выступает ООО «ИнвестСтройКомплект». Строители должны заменить  6015 м линейной части сети водоснабжения от х. Филин до х. Нижние Коробки и 5276 м линейной части сети водоснабжения от х. Нижние Коробки до г. Котово.

Кроме того, в Котово идут работы по замене около 1,5 км внутригородских сетей  и по строительству и реконструкции станции водоподготовки и водоочистки.

Котовский район, где был введен режим повышенной готовности из-за изношенного водопровода, получил на эти цели 630 миллионов рублей.


Фото читателей V102.RU 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.10.2023 10:30
Происшествия 16.10.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:51
Происшествия 15.10.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:10
Происшествия 15.10.2023 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 10:31
Происшествия 15.10.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 09:53
Происшествия 15.10.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 21:08
Происшествия 14.10.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 18:03
Происшествия 14.10.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.10.2023 12:06
Происшествия 13.10.2023 12:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 22:02
Происшествия 12.10.2023 22:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 15:32
Происшествия 12.10.2023 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 14:01
Происшествия 12.10.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 12:55
Происшествия 12.10.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 09:54
Происшествия 12.10.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.10.2023 08:45
Происшествия 12.10.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.10.2023 15:00
Происшествия 11.10.2023 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:53
В Волгоградской области 16 октября начались проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1,5-годовалый малыш выпал с пятого этажаСмотреть фотографии
10:22
Радиотерапевтический корпус для онкобольных готов к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Убежавшая из дома босиком волгоградка попала на камерыСмотреть фотографии
09:15
«Надеемся, на темпах не отразится»: в Котовском районе при ремонте водовода пробили нефтяную трубуСмотреть фотографии
08:05
Волгоградская область заняла 72-ое место в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
21:40
Облкомприроды разрешили убить 10 бобров в охотзаказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:51
Смяло, как банку: семь человек пострадали в крупной аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Опять без победы. «Ротор» закончил матч с «Волгой» в Волгограде ничьей - 1:1Смотреть фотографии
19:10
Колонна байкеров встала на съезде у «танцующего» моста в Волгограде после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
«О них мечтал любой мальчишка»: волгоградец собрал коллекцию легендарных машинок СССРСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде ждут заявлений от кандидатов на пост главы фонда капремонтаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде растет число подключенных к теплу домовСмотреть фотографии
16:56
Скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:50
Учения по борьбе с саранчой пройдут 2 ноября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
«Больно и обидно до слёз»: под Волгоградом снесли старое здание ж/д станцииСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом сельских детей вынуждают ходить 8 км пешком в школуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские врачи спасли 2-летнего малыша, выпившего яд от насекомыхСмотреть фотографии
12:36
Чиновникам в Волгоградской области приказали усилить информработу с населениемСмотреть фотографии
11:08
56 лет назад на Мамаевом кургане в Волгограде открыли мемориал с «Родиной-матерью»Смотреть фотографии
10:31
«Ушла босиком»: в Волгограде пропала 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель «Волги» сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:15
«Само не пройдет»: врач рассказала, когда волгоградцам пора идти к психотерапевтуСмотреть фотографии
08:41
Привезут с юга и севера: опубликовано расписание электричек в день футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр назвал два опасных погодных явления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:27
Нужен перелом. «Ротор» в Волгограде сыграет с «Волгой» 15 октябряСмотреть фотографии
21:08
В Волгограде исчез 65-летний мужчина с рюкзакомСмотреть фотографии
19:46
«А зачем нам чиновники?»: жители Михайловки добились нового тротуара в ГенпрокуратуреСмотреть фотографии
18:48
Росздравнадзор проверил качество лекарств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:03
Под Волгоградом образовалась 8-километровая пробкаСмотреть фотографии
 