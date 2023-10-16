Разделавший соседа на мясо волгоградец попросил о снисхождении в суде

Краснооктябрьский районный суд Волгограда, сегодня, 16 октября, вынес приговор в отношении 48-летнего Виталия Шаталова, который в ночь на Рождество убил своего соседа и срезал с него плоть. Как сообщает V102.RU, в суде мужчина попросил строго его не наказывать.

— Приговором суда Виталия Шаталова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей (матери погибшего) о взыскании с Шаталова суммы ущерба и компенсации морального вреда.

Суд установил, что 7 января 2023 года 48-летний фигурант дела в своей квартире на улице Геленджикской в Волгограде распивал спиртное вместе со своей возлюбленной и соседом. В один из моментов девушка покинула компанию, а Шаталов, обнаружив ее отсутствие, заревновал и нанес не менее 43 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей своего приятеля. От полученных ранений мужчина скончался. После чего Шаталов зашел в квартиру соседа и в приступе ярости стал ломать мебель и бытовую технику.

В процессе Шаталов пояснил, что на преступление его толкнула бурная фантазия и большое количество алкоголя. Ему показалось, что друзья соседа затащили его девушку в соседнюю квартиру и пытались ее изнасиловать.

Напомним, что по сведениям «Высоты 102», после смерти соседа убийца решил разделать его на мясо, отрезав часть ягодиц с тела. Осужденный ранее имел проблемы с законом и провел немало лет в местах лишения свободы.

Видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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