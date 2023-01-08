Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на Рождество









Жуткий случай произошел в рождественскую ночь в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела Краснооктябрьского района СУ СК по Волгоградской области Руслан Капитанчук, в одной из квартир дома на ул. Геленджикской вечером 6 января, в рождественский сочельник, собралась компания из трех человек, чтобы отметить праздник. Завершилось застолье зверским преступлением.





- 47-летний мужчина и его знакомая, а также 42-летний сосед употребляли спиртные напитки, - рассказал замруководителя следственного отдела. – За несколько часов до происшествия женщина ушла из квартиры. По ее словам, она поняла, что у ее сожителя «едет крыша», то есть он становится неадекватным, как это уже бывало ранее неоднократно от большого количества выпитого.





И, как оказалось, женщина не зря чувствовала опасность. Мужчины тем временем уже успели разойтись, однако ее знакомому, как он потом признался, почудилось, что его сосед имеет виды на его девушку. Несмотря на то, что дама к тому времени уже давно покинула вечеринку, ее бойфренд решил все-таки выяснить отношения с соседом.





- Он пошел к нему, но сосед не открыл дверь. Но, на свою беду, тот через некоторое время сам пришел к своему будущему убийце, - пояснил Руслан Капитанчук. – 47-летний мужчина решил «разобраться» со своим вымышленным соперником, хотя он всячески отрицал какие-то притязания на даму сердца знакомого. Он схватил нож и нанес соседу несколько смертельных ударов в область груди и живота.





Несчастный умер на месте происшествия. Но затем в голову убийцы, одурманенную огромным количеством выпитого спиртного, пришла мысль разделать убитого соседа на мясо.





- Подозреваемый включил воду в ванной и отрезал часть ягодиц с тела своего соседа, но не успел распорядиться плотью убитого, - продолжил Руслан Капитанчук. – Он забыл закрыть воду в ванной и залил соседей, которые пришли к нему разбираться. Увидев кровавую картину, они немедленно вызвали полицию и мужчину задержали по горячим следам.





Как пояснил замруководителя Краснооктябрьского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области, 47-летний задержанный был неоднократно судим и провел немало лет в местах лишения свободы.