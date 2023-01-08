Расследования

Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на Рождество

Расследования 08.01.2023 08:38
0
08.01.2023 08:38



Жуткий случай произошел в рождественскую ночь в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела Краснооктябрьского района СУ СК по Волгоградской области Руслан Капитанчук, в одной из квартир дома на ул. Геленджикской вечером 6 января, в рождественский сочельник, собралась компания из трех человек, чтобы отметить праздник. Завершилось застолье зверским преступлением. 

- 47-летний мужчина и его знакомая, а также 42-летний сосед употребляли спиртные напитки, - рассказал замруководителя следственного отдела. – За несколько часов до происшествия женщина ушла из квартиры. По ее словам, она поняла, что у ее сожителя «едет крыша», то есть он становится неадекватным, как это уже бывало ранее неоднократно от большого количества выпитого.

И, как оказалось, женщина не зря чувствовала опасность. Мужчины тем временем уже успели разойтись, однако ее знакомому, как он потом признался, почудилось, что его сосед имеет виды на его девушку. Несмотря на то, что дама к тому времени уже давно покинула вечеринку, ее бойфренд решил все-таки выяснить отношения с соседом.

- Он пошел к нему, но сосед не открыл дверь. Но, на свою беду, тот через некоторое время сам пришел к своему будущему убийце, - пояснил  Руслан Капитанчук. – 47-летний мужчина решил «разобраться» со своим вымышленным соперником, хотя он всячески отрицал какие-то притязания на даму сердца знакомого. Он схватил нож и нанес соседу несколько смертельных ударов в область груди и живота.

Несчастный умер на месте происшествия. Но затем в голову убийцы, одурманенную огромным количеством выпитого спиртного, пришла мысль разделать убитого соседа на мясо.

- Подозреваемый включил воду в ванной и отрезал часть ягодиц с тела своего соседа, но не успел распорядиться плотью убитого, - продолжил Руслан Капитанчук. – Он забыл закрыть воду в ванной и залил соседей, которые пришли к нему разбираться. Увидев кровавую картину, они немедленно вызвали полицию и мужчину задержали по горячим следам.

Как пояснил замруководителя Краснооктябрьского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области, 47-летний задержанный был неоднократно судим и провел немало лет в местах лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.01.2023 15:30
Расследования 04.01.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2023 10:55
Расследования 04.01.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2023 21:07
Расследования 03.01.2023 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2022 20:03
Расследования 30.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2022 18:12
Расследования 29.12.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2022 14:47
Расследования 29.12.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2022 12:05
Расследования 29.12.2022 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2022 21:43
Расследования 28.12.2022 21:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2022 14:47
Расследования 28.12.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2022 12:15
Расследования 28.12.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2022 12:03
Расследования 28.12.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2022 10:35
Расследования 27.12.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2022 09:21
Расследования 27.12.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 20:30
Расследования 26.12.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:37
Волгоградцы в 2022 году тратили в месяц 27 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области под охрану взяли вокзалы и военные городкиСмотреть фотографии
10:22
Власти Волгограда приобретут 56 троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом пять человек пострадали в лобовом ДТП с джипомСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на РождествоСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 годуСмотреть фотографии
21:23
Где вы это видели: Бочаров в ЦПКиО прокатился на коньках, а Марченко – на тюбингеСмотреть фотографии
19:46
Волгоградцы пробежали рождественскую дистанцию в 2023 метраСмотреть фотографии
19:11
Количество рейсов автобусов Волжский-Волгоград в 2023 году увеличили до 17Смотреть фотографии
18:05
Гидрометцентр РФ: аномальные морозы в Волгоградской области задержатся до 11 январяСмотреть фотографии
17:08
Звездный ценник: поющая парочка организует самый дорогой концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:17
Чудеса статистики: население Волгоградской области увеличилось до 2,5 миллиона человекСмотреть фотографии
14:53
Волгоградские врачи спасли семимесячную новорожденную двойню и их мамуСмотреть фотографии
13:55
Волгоградцев предупредили о новом виде афер от имени мобилизованныхСмотреть фотографии
13:16
Огнеборцы 7 января локализовали пожар в кафе «Лукоморье» в НовоаннинскеСмотреть фотографии
12:11
Волгоградская пенсионерка накануне Рождества перевела 3 миллиона лжеработнику ГосуслугСмотреть фотографии
12:04
"Сначала загорелась крыша": в Новоаннинском 7 января тушат пожар в кафе «Лукоморье»Смотреть фотографии
11:05
Более тысячи волгоградских военных отметили Рождество в полковых храмахСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человекСмотреть фотографии
09:17
Волгоградский Роспотребнадзор разобрал на витамины праздничную кашу на РождествоСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы запечатлели нимб вокруг луны в Рождественскую ночьСмотреть фотографии
08:03
Мэрия отчиталась об ударной уборке дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Сотни волгоградцев встретили Рождество в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы готовятся к встрече Рождества ХристоваСмотреть фотографии
21:44
«Мы с тобой схожи»: министр здравоохранения РФ исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:10
ГУ МЧС: в Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до -27 °ССмотреть фотографии
20:51
В Волгограде почтили память воинов, погибших при штурме ГрозногоСмотреть фотографии
19:16
«У них праздники!»: волгоградка, попавшая в больницу с температурящим младенцем, пожаловалась на врачейСмотреть фотографии
17:37
Волгоградца оштрафовали на 40 тысяч за критику президента РФСмотреть фотографии
16:37
Совещание по развитию Волгограда: о чем заявил Андрей БочаровСмотреть фотографии
 