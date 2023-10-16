Житель Михайловки пытался заживо сжечь в квартире нового знакомого





В городе Михайловке Волгоградской области за попытку заживо сжечь нового знакомого задержан 37-летний мужчина. По информации следователей, ранее судимый местный житель для начала избил приятеля, после чего запер его в одной из комнат и поджег мебель. Потерпевший скончался в карете скорой помощи.

По факту зверской расправы по п.«д,е» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью – возбуждено уголовное дело.

Известно, что преступление было совершено 9 октября в одной из квартир дома №109А по ул. Коммуны в Михайловке. Убедившись, что избитый и потерявший сознание мужчина не сможет самостоятельно выбраться из горящей комнаты, преступник покинул квартиру. Пожарных и медиков вызвала вернувшаяся домой хозяйка жилища.

Жертвой 37-летнего подозреваемого стал 43-летний михайловец, с которым он познакомился накануне. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.