Расследования

Житель Михайловки пытался заживо сжечь в квартире нового знакомого

Расследования 16.10.2023 13:04
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16.10.2023 13:04


В городе Михайловке Волгоградской области за попытку заживо сжечь нового знакомого задержан 37-летний мужчина. По информации следователей, ранее судимый местный житель для начала избил приятеля, после чего запер его в одной из комнат и поджег мебель. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. 

По факту зверской расправы по п.«д,е» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство, совершенное с особой жестокостью – возбуждено уголовное дело. 

Известно, что преступление было совершено 9 октября в одной из квартир дома №109А по ул. Коммуны в Михайловке. Убедившись, что избитый и потерявший сознание мужчина не сможет самостоятельно выбраться из горящей комнаты, преступник покинул квартиру. Пожарных и медиков вызвала вернувшаяся домой хозяйка жилища. 

Жертвой 37-летнего подозреваемого стал 43-летний михайловец, с которым он познакомился накануне. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.  

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