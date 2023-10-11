В Волгограде подросток зарезал мужчину и ранил другого





В Волгограде задержан 17-летний парень, который порезал ножом двоих взрослых мужчин, один из которых скончался. Как рассказали V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 8 октября подросток приехал к дому №22 по ул. Жолудева, где располагается пивнушка, чтобы выяснить отношения с 30-летним знакомым и стал избивать мужчину. 38-летний товарищ избитого пытался остановить подростка, однако тот нанес ему не менее шести ударов ножом.

Тогда еще один свидетель избиения решил задержать парня с ножом на улице. За что получил единственный и смертельный удар в сердце. 33-летний мужчина скончался на месте. В настоящее время двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, в питейное заведение подросток пришел, чтобы разобраться в конфликте, который произошел у одного из находившихся там мужчин с его сестрой. В ходе опроса несовершеннолетний пытался оправдать свои действия тем, что товарищи избиваемого им мужчины бросились на его защиту, а он «ударил по реакции».

Видео ГУ МВД по Волгоградской области