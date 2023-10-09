Коронованного в Москве криминального авторитета приговорили в Волгограде к 10 годам «строгача»

Волгоградский областной суд сегодня, 9 октября, приговорил к 10 годам колонии строгого режима 39-летнего Петра Ротмирова, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору в отношении двух лиц).

В суде установлено, что в 2019 году Ротмирова, который вышел на свободу после отбывания наказания за совершение тяжких преступлений, в Москве был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что представителями преступного мира за Ротмировым был признан статус «положенец», который он принял и занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области.

В марте 2020 года у Ротмирова на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе произошел конфликт с шестью лицами, которые находились под его влиянием. Установлено, что конфликт произошел на почве разделением территории криминального влияния. В результате двое человек пострадали.

- В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых деяниях не признал. Пояснил, что действительно ранее был судим, но в «воровских сходках» не участвовал, какое-либо положение в преступной иерархии не занимал, статус «смотрящего» и «положенца» не имел, таковым не являлся, - рассказала руководитель объединенной пресс-службе судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.