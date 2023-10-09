Происшествия

В Волгоградской области иномарка слетела с моста: водитель чудом выжил

Происшествия 09.10.2023 10:55
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09.10.2023 10:55


В Еланском районе иномарка вылетела с моста, пострадал водитель. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около 14-00 ч. на мосту через реку Терса. Daewoo Nexia под управлением 32-летнего водителя при обгоне Hyundai H-1 столкнулся с микроавтобусом. В результате иномарка изменила траекторию движения и вылетела с моста. Водитель чудом остался жив, но получил травмы и был госпитализирован. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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