Происшествия 09.10.2023 10:55
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09.10.2023 10:55
В Еланском районе иномарка вылетела с моста, пострадал водитель. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около 14-00 ч. на мосту через реку Терса. Daewoo Nexia под управлением 32-летнего водителя при обгоне Hyundai H-1 столкнулся с микроавтобусом. В результате иномарка изменила траекторию движения и вылетела с моста. Водитель чудом остался жив, но получил травмы и был госпитализирован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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