Волгоградские ватерполистки упустили бронзовые медали Кубка России

Ватерполистки волгоградского «Спартака» остались без медалей Кубка России по водному поло, прошедшему с 5 по 7 октября в Краснодаре, сообщает V102.RU.

Интересно, что, если мужчины уже начали новый сезон 23-24 и успели провести первый тур Суперлиги неделю назад, то женщины фактически только сейчас розыгрышем Кубка страны завершают сезон 22-23. «Спартак-Волгоград» приехал на Кубань в качестве действующего обладателя трофея. В прошлом турнире красно-белые в финале одолели «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши. На сей раз подопечные Александра Гайдукова были настроены закрепить успех.

В четвертьфинале нынешних соревнований «Спартак» в упорной борьбе оказался сильнее «Буревестника» из Нижнего Новгорода. Уже первый тайм выдался весьма результативным. Счет открыла игрок волгоградского клуба Татьяна Толкунова. Нижегородки ответили двумя точными попаданиями. Затем ударный отрезок выдали красно-белые. Отличились Анастасия Федотова и Дарья Герзанич. Также дубль в свой актив занесла Ольга Лупиногина. В самой концовке дебютного периода «Буревестник» отыграл один мяч и на перерыв команды ушли при счёте 5:3 в пользу волгоградок.

В следующих двух таймах соперники обменялись победами в обеих восьмиминутках с одинаковым счетом 4:3. Таким образом, к заключительному игровому отрезку спартаковские ватерполистки лидировали 12:10. Начало финального тайма осталось за коллективом из Нижнего Новгорода. Они поразили ворота противника три раза подряд. Голевая перестрелка оказалась в самом разгаре.



Затем красно-белые снова вышли вперед на два очка, однако их оппонентки не собирались сдаваться и под занавес поединка проявили характер и ушли от поражения в основное время. Как итог — 15:15 и победитель встречи определился в серии пенальти. В решающих бросках точнее оказались волгоградки, а их голкипер Анна Сычева отразила выстрел с пяти метров игрока «Буревестника» и, тем самым, принесла победу в тяжелейшем матче «Спартаку» и выход в следующую стадию, где состоялась встреча прошлогодних финалистов.

В битве с «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» первой забросила Дарья Герзанич. Но ещё в стартовой восьмиминутке спортсменки из Ленинградской области оформили пять голов. Прямо перед самым перерывом Анна Исакова отыграла один мяч — 2:5. Второй тайм остался за красно-белыми. Они выиграли его со счетом 3:2 и сократили отставание до двух очков. В следующем периоде соперники трижды поразили ворота друг друга. К сожалению, после заключительного перерыва финальный рывок совершили ватерполистки «КИНЕФа». В результате они отпраздновали победу со счётом 14:9 и оформили путевку в решающую встречу за трофей, где обыграли московский «СКИФ-Восток» 13:4 и стали обладателями Кубка России.

В игре за бронзу «Спартаку» противостояло «Динамо-Уралочка». Коллектив из Златоуста является действующим чемпионом России, поэтому матч двух сильных клубов ожидался интересным. Однако достаточно неожиданно бело-голубые уже в стартовом отрезке ушли в солидный отрыв — 6:2. Оппонентки красно-белых, установив для себя комфортное преимущество, продолжили и в дальнейшем контролировать ситуацию в бассейне. Лишь последний тайм выиграли волгоградки 4:2. Но итоговая виктория осталась за динамовками — 15:12.

Теперь «Спартак-Волгоград» начинает подготовку непосредственно к дебюту в национальном чемпионате, который состоится в середине октября.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото пресс-службы Федерации водного поло России