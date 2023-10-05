Происшествия

Опубликовано видео с выжившими в смертельном ДТП под Волгоградом

Происшествия 05.10.2023 18:03
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05.10.2023 18:03


Стали известны подробности смертельного ДТП в  Городищенском районе Волгоградской области, произошедшем сегодня, 5 октября, в 16.00 у поселка Новая Надежда. Как сообщает V102.RU, погибли три человека, еще трое госпитализированы. Появилось видео с места аварии.  



— По уточненной информации, водитель автомашины ВАЗ-2111 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, трое получили травмы, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На месте работает следственно-оперативная группа. Движение транспорта затруднено.



В свою очередь в прокуратуре региона сообщили, что  ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия взят на контроль. На место работает исполняющий обязаности прокурора Городищенского района Сергей Плешаков. 



— В результате аварии погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, еще трое пассажиров госпитализированы, — добавили в облпрокуратуре. 


В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что пострадавших мужчин и женнщину доставили в больницу № 25 Волгограда. 

— Медики оказывают необходимую помощь, продолжают обследование. Пациентка переведена в реанимацию, ее состояние врачи оценивают как тяжелое, — прокомментировали в облздраве. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, прокуратура Волгоградской области

Четыре человека погибли в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области

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