Четыре человека погибли в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области





В Волгоградской области на территории Городищенского района около 16.00 5 октября произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого четыре человека погибли. По информации ГУ МВД России по региону, на место происшествия выехало руководство волгоградского главка.

– По предварительным данным, 5 октября около 16.00 возле н.п. Новая Надежда в Городищенском районе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате четыре человека погибли, двое получили травмы, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка.

По указанию начальника ГУ МВД России по Волгоградской области на место выехали руководство областной Госавтоинспекции, Главного следственного управления, следственно-оперативная группа Главка и эксперты-автотехники.