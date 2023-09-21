В России ввели ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Правительством РФ введено временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Как сообщает V102.RU, мера позволит стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Отмечается, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, а это в свою очередь позволит снизить стоимость ГСМ для потребителей. Ранее правительством были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Подобные шаги должны привести к стабилизации ситуации на топливном рынке.

Также был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов. Напомним, что спикер Госдумы Володин призвал выполнить поручение Путина и обуздать цены на бензин. Тем временем в Волгоградской области зафиксировано очередное подорожание автомобильного топлива.