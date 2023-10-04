Здравоохранение

В Волгограде обсудили ограничительные меры из-за гриппа и COVID-19

Здравоохранение 04.10.2023 16:46
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04.10.2023 16:46


В Волгоградской области пока не требуется введение ограничительных мер из-за умеренного роста заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Клинического совета, который прошел под председательством первого заместителя губернатора  Валерия Бахина, а также с участием главных врачей медицинских организаций и руководителей профильных структур, сообщили V102.RU в администрации региона.

В частности, главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева отметила существенный темп прироста количества заболевших на протяжении последних пяти недель: с начала сентября заболеваемость увеличилась вдвое. Однако рост заболеваемости в регионе можно считать прогнозируемым, что не требует каких-то кардинальных мер.

При этом в регионе готовятся к возможному ухудшению ситуации. Руководитель облздрава Анатолий Себелев заверил, что в регионе достаточно мест для стационарного лечения пациентов с сезонными заболеваниями. А при необходимости коечный фонд увеличат до 8 тысяч коек. Кроме того, в инфекционных стационарах сформирован трехмесячный запас необходимых медикаментов для лечения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции по различным группам препаратов, создан лекарственный резерв для амбулаторного лечения.

К слову, в настоящее время уже около 570 тысячи жителей региона получили прививку от гриппа. Всего в Волгоградскую область поступил почти 1 миллион доз вакцины от гриппа.

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