На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видео

В Дубовском районе Волгоградской области накануне в 15.30 столкнулись большегруз и легковушка. Как сообщает V102.RU, есть один погибший. Момент аварии попал на видео.





— По предварительной информации, в 15.30 час. 55 летний водитель, управляя автомобилем DAF на 645 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 57-летнего водителя, после чего произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии 50–летняя пассажирка Kia Rio получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. В больницу доставили водителя и 55-летнюю пассажирку легкового автомобиля.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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