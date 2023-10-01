Происшествия

На волгоградской трассе фура смяла легковушку, есть погибший — видео

Происшествия 01.10.2023 11:07
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01.10.2023 11:07


В Дубовском районе Волгоградской области накануне в 15.30 столкнулись большегруз и легковушка. Как сообщает V102.RU, есть один погибший. Момент аварии попал на видео.  



— По предварительной информации, в 15.30 час. 55 летний водитель, управляя автомобилем DAF на 645 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 57-летнего водителя, после чего произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии 50–летняя пассажирка Kia Rio получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте. В больницу доставили водителя и 55-летнюю пассажирку легкового автомобиля. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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