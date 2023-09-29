В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отца

В Светлоярском районе Волгоградской области обнаружили труп молодого мужчины. Как стало известно V102.RU, погибшим оказался 29-летний житель Краснодарского края, пропавший 27 сентября.

— Мужчина приехал в Волгоград из Краснодарского края порыбачить. Недалеко от Райгорода он решил заняться подводной охотой и исчез, — рассказал «Высоте 102» собственный источник в экстренных службах.

В региональном СУ СК РФ уточнили, что сын утонул на глазах у отца.

— 28 сентября 2023 года в Светлоярский МрСо поступило сообщение об обнаружении в акватории левого берега Волги в трех километрах от села Райгород тела мужчины, который утонул днем 27 сентября во время подводной охоты в присутствии отца. Тело без телесных повреждений, обнаружено водолазами МЧС в ходе поисковых мероприятий. Организована проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Уточняется, что предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления.

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