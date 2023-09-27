Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал владельца бойцовской собаки выплатить более 105 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба маме и малолетней девочке, подвергшихся нападению собаки. Как сообщили V102.RU в суде, 19 августа 2022 года женщина со своей дочерью находилась на даче в СНТ «Титан».Когда они проходили мимо соседнего участка, из открытых ворот на них напал ротвейлер без ошейника и намордника. Женщина пыталась защитить дочь от агрессивной собаки, но от укусов собаки их это не спасло - результатом нападения стали ссадины и кровоподтеки. Кроме того, мама девочки в борьбе выронила телефон, ремонт которого обошелся ей в 45 тысяч рублей.Выяснилось, что собака принадлежала супругам, которые не усмотрели за своим питомцем. Пострадавшая женщина требовала в суде компенсацию морального вреда по 50 тысяч рублей себе и дочери.Решением суда с владельцев ротвейлера взыскана компенсация морального вреда по 30 тысяч рублей в пользу истца и ее малолетней дочери, а также возмещены убытки по ремонту смартфона.Ответчик уже обжаловал решение суда.