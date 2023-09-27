Расследования

В Волгограде с хозяев ротвейлера взыскали 105 тысяч за покусанных маму с дочкой

Расследования 27.09.2023 20:49
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27.09.2023 20:49


Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал владельца бойцовской собаки выплатить более 105 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба маме и малолетней девочке, подвергшихся нападению собаки. Как сообщили V102.RU в суде, 19 августа 2022 года женщина со своей дочерью находилась на даче в СНТ «Титан».
Когда они проходили мимо соседнего участка, из открытых ворот на них напал ротвейлер без ошейника и намордника. Женщина пыталась защитить дочь от агрессивной собаки, но от укусов собаки их это не спасло - результатом нападения стали ссадины и кровоподтеки.  Кроме того, мама девочки в борьбе выронила телефон, ремонт которого обошелся ей в 45 тысяч рублей.
Выяснилось, что собака принадлежала супругам, которые не усмотрели за своим питомцем. Пострадавшая женщина требовала в суде компенсацию морального вреда по 50 тысяч рублей себе и дочери.
Решением суда с владельцев ротвейлера взыскана компенсация морального вреда по 30 тысяч  рублей в пользу истца и ее малолетней дочери, а также возмещены убытки по ремонту смартфона.
Ответчик уже обжаловал решение суда.
 

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