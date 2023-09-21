Случаи незаконного окончания исполнительных производств по исковым заявлениям природоохранного прокурора вскрылись в Волгоградской области, сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Проверка надзорного ведомства показала, что сотрудники Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам ГУФССП по Волгоградской области не только незаконно закрывали дела, но также не соблюдали сроки по установлению сбора, не вели какие-либо исполнительные действия на протяжении нескольких месяцев. Всего нарушения допущены по 13 исполнительным производствам.

В адрес руководителя УФССП России по Волгоградской области было внесено представление. В результате незаконные постановления об окончании исполнительных производств отменены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Однако должность этого лица и его фамилию прокуратура не сообщает.