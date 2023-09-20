Рабочая группа по СВО представила ряд новых инициатив Владимиру Путину





С предложением об автоматическом продлении паспортов участников специальной военной операции к президенту России Владимиру Путину обратились члены Рабочей группы по СВО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на председателя группы Андрея Турчака.

– По итогам августа фиксируем снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью, – сообщил Турчак, отметив, что Владимиру Путину Рабочей группой по СВО был представлен очередной доклад. – При этом мы получаем много обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий. Среди других проблем, с которыми к нам обращаются – получение отсрочек по уходу за иждивенцами, выплат и льгот семьям участников СВО, социальная адаптация мобилизованных.

За прошедший месяц, по информации Турчака, рабочая группа внесла в Госдуму законопроект о присвоении статуса «социальный предприниматель» организациям, которые будут трудоустраивать ветеранов боевых действий. Также внесен законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, погибших или получивших увечье в зоне спецоперации.

В числе новых предложений, представленных главе государства: предоставление военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; наделение работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам.

Также члены рабочей группы предлагают проработать вопрос о поощрении всех медиков, непосредственно оказывающих первую медпомощь участникам СВО, и закрепить отдельные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования по аналогии с теми, что действуют сейчас при поступлении в вузы.

Кроме того, одна из инициатив касается организации централизованной выдачи удостоверений участника боевых действий в филиалах фонда «Защитники Отечества». Отдельно выделено предложение автоматически продлевать действие паспортов на период военной службы.